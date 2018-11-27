“Eğitimde teknoloji şart” projesine 18 bin Euro destek

Osmaniye Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, Okul Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamında (Ka101) hazırlanan “Eğitimde Teknoloji Şart” isimli proje, 18 bin 440 Euro hibe almaya hak kazandı. Proje çerçevesinde okul idaresi tarafından önceden belirlenmiş kriterler doğrultusunda seçilen 10 öğretmen, 13-19 Mart 2019 tarihleri arasında Belçika’nın başkenti Brüksel’de 5 günlük “Interactive ICT baseddigitaland web toolsfor an effectiveblended, flipped and cooperative learning” adlı kursa katılacaklar. Ulusal Ajans tarafından kabul edilen ve kalite gelişimi, çağdaşlaşma ve uluslararasılaşma ihtiyacı doğrultusunda yürütülecek olan Ka101 Projesindeki amacın; öğretmenlerin teknolojik alanda yeterliliklerini arttırarak akademik başarısı düşük öğrencilerin okulu bırakmalarını önlemek ve başarılı öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri konusunda cesaretlendirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

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