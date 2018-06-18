Ek poliklinik hizmetleri binası hizmete girdi

Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Poliklinik Hizmetleri Binası, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış konuşması yapan Hastane Başhekimi Opr. Dr. Tamer Gülsur, 482 metrekare oturum alanına sahip 15 poliklinikten oluşan ek poliklinik binasının, 6 yataklı ek servis ve yeni mescidin açılışının yapıldığını belirterek, “Osmaniye Devlet Hastanesi ana binası 2002 yılında 250 yataklı olarak hizmete açılmış, 2015 yılında da eski binadaki yataklı servislerin ana binaya taşınmasıyla 400 yatak kapasiteli olarak hizmet vermeye devam etmiştir. Bu durum hastanemizde yoğunluk artışına sebep olmuş, hastanemiz normal kapasitesinin yaklaşık olarak iki katı kapasiteyle hizmet verir hale gelmiştir. Bu yoğunluğu azaltmak, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da üst seviyelere çıkarmak amacıyla Ek Poliklinik Binası ve Ek Servisimiz planladık ve hayata geçirdik.” dedi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ise yaptığı konuşmada, “Sağlık Bakanlığı’nın her hekime bir poliklinik politikası doğrultusunda bizler de burada Osmaniye Devlet Hastanesinin 15 Poliklinikli Ek Binasını hizmete açıyoruz. Başta Sayın Valimiz ve Sayın Milletvekillerimiz olmak üzere, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı olsun.” dedi. Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve Dr. Suat Önal’da birer konuşma yaparak, Osmaniye Devlet Hastanesinin Ek Polikliniklerinin hizmete açılmasında emeği olan herkese teşekkür ettiler. Vali Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, son yıllarda sağlık hizmetlerinde çok önemli mesafeler kat edildiğini ve bundan sonraki süreçte de bu ivmenin hiç durmadan devam edeceğini, daha güzel hizmetler yapılacağını söyledi. Vali Coşkun, “Bugün hizmete açacağımız Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Poliklinik Hizmetleri Binası ile birlikte vatandaşlarımız daha konforlu daha nezih bir ortamda sağlık hizmeti alacaklar. Ek Poliklinik Hizmetleri Binasının ilimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Konuşmaların ardından Ek Poliklinik Hizmetleri Binasının açılışı Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu ve protokol mensupları tarafından yapıldı. Vali Coşkun açılışın ardından Ek Poliklinik Hizmetleri Binasında incelemelerde bulunarak, bilgi aldı. Son olarak Hastane Ana Binasını da ziyaret eden Vali Coşkun, hastalarla bir süre sohbet ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

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