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Ekim’de 366 araca 83 bin lira ceza kesildi159 defa okundu

kategorisinde,06 Kas 2018 - 16:12 tarihinde yayınlandı
Ekim’de 366 araca 83 bin lira ceza kesildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ekim ayında yapılan trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 366 araca 83 bin 410 lira para cezası kesildi. Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, trafik birimleri tarafından 383 servis aracının kontrol edildiği, 72 servis aracına 38 bin 829 lira, abartı egzozdan 67 araca 15 bin 745 lira, engelli yerine parktan 40 araca 8 bin 640 lira, çift sıra park eden 187 araca 20 bin 196 lira olmak üzere toplam 366 araca 83 bin 410 lira para cezası tatbik edildiği, 1’i servis 67 araç, 72 motosiklet ve elektrikli bisikletin ise trafikten men edildiği bildirildi. Açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların devam etmekte olduğu vurgulandı. Ayrıca, eylül ayında yapılan trafik kontrollerinde kural ihlali yapan 285 araca 59 bin 403 lira para cezası kesilmişti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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