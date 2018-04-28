Ekmek ödüllü şiir yarışmasında ödüller verildi

Osmaniye’de geleneksel 21’inci Ekmek Ödüllü Şiir Yarışması’nda ödüller verildi. Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi bahçesinde başlayan ve havanın yağışlı olması nedeniyle Şor Odasında devam eden programa, çok sayıda şiir sever katıldı. Törende konuşan Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği (OŞYAD) Başkanı ve Organizasyonun Genel Koordinatörü Mustafa Bardak, bu yıl yarışmaya bu yıl 22 İlden 172 şiir ile toplam 113 şairin katılım gösterdiğini belirterek, “Geçtiğimiz yıl yırt dışından bile şiir varken, bu yıl yurt dışından olmamasını bir kenara bırakalım, 20. Ekmek Ödüllü Şiir Yarışmamıza 47 ilden katılım olurken bu yıl 22 il katıldı. İnsanlar yazmaz mı oldu, yazdıklarını cesaret gösterip yarışmalara katılmaz mı oldu bilemiyorum.” dedi.

ŞİİR FESTİVALİ YAPILACAK

Ödül törenlerinin 17 yıl Karaoğlanoğlu parkı içerisinde yapıldığını ancak tadilat dolayısıyla bu yıl Kent Müzesinde gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Bardak, “Önümüzdeki yıl Ekmek Ödüllü Uluslar Arası Osmaniye’de Şiir festivali adı altında yapacağız. Daha geniş ve daha görkemli bir şekilde olacak artık şiir töreni değil şiir festivali adı altında olacak.” diye konuştu. Bardak, Ekmek Ödüllü Şiir Yarışmasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı, 81 ili kapsayan, “Festivaller, Fuarlar ve Yerel Etkinlikler” arasında Osmaniye ilindeki etkinliklere imza atmaktan ve Osmaniye’de 21 yıldır aralıksız olarak aksamadan belirtilen tarihte etkinliğimizi gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz.” dedi.

DERECEYE GİRENLERE PLAKET VE KRİSTAL KUPA

Yarışmada ‘Pera’da bir kış masalı’ adlı şiiri ile Antalya’dan katılan Serpil Kaya birinci oldu. Osmaniye’den Ali Köşker ‘Çocukluğumdaki kuşlar’ adlı şiiri ikinci, Şanlıurfa’dan Mustafa Sade ‘Bir hüznün manzumesi’ adlı eseri ile üçüncülüğü elde etti. İlk üç derece ile 16 kişi adına plaket ve çeşitli hediyeler sunulurken, tüm katılımcılara ekmek, kalem, kitap, karanfil, yerfıstığı anahtarlığı ve katılım belgesi verildi. Ödül törenine Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Belediye Başkan Vekili Hayrettin Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Siyasi Parti ve Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.