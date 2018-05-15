Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar” projesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Çocukların fiziksel, sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yaygınlaştırılması, beden aktivitelerine yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Osmaniye Belediyesi Samet Aybaba İzcilik ve Spor Kompleksinde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap Güven, Kültür ve Turizm İl Müdürü Burhan Torun ve çok sayıda çocuk ile velileri katıldı. Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının gösterisi ile başlayan programın devamında Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Korosu birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Vali Coşkun, Mehter Takımı Üyeleri ile Güzel Sanatlar Lisesi korosu üyelerini tek tek tebrik etti. Programın devamında düzenlenen topaç çevirme, ip atlama, çember çevirme, çuval yarışması gibi etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlendiler. Geleneksel çocuk oyunlarının da öğretildiği programda, Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları da çocukların neşesine ortak oldular. Program sonunda yer alan OBEM Kafkas Oyunları Ekibinin gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, tüm çocuklara sağlıklı, mutlu bir hayat dileyerek, “Çocuklarımız bu etkinlikte gönüllerince eğlendiler. Her zaman mutlu olmalarını diliyorum” dedi. “Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar” etkinliği günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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