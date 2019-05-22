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El emeği bez bebekler, Suriyeli çocuklara hediye edildi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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El emeği bez bebekler, Suriyeli çocuklara hediye edildi18 defa okundu

kategorisinde,22 May 2019 - 17:22 tarihinde yayınlandı
El emeği bez bebekler, Suriyeli çocuklara hediye edildi

Osmaniye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “El Emeği ve Kardeşlik” adlı programda, Saimbey Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan bez bebekler, Geçici Eğitim Merkezi öğrencisi Suriyeli çocuklara hediye edildi. hediyelerini alan Suriyeli çocuklar, Türk öğrencilere sarılarak teşekkür ettiler. Okul Destek ve Sosyal Uyum Destek Projesi kapsamında Saimbey Ortaokulu öğrencileri ve Geçici Eğitim Merkezi öğrencileri arasında, il Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen program “Kardeşlik” temalı video gösterimi ile başladı. Devamında Rand Jafer El Şerdud hayat hikayesini Türkçe ve Arapça okudu ve mandoliniyle Ilgaz Anadolu şarkısını çaldı. “Memleket İsterim” adlı şiir Hilal Aybala Karaca Türkçe ve Yasmin Elbekir tarafından Arapça olarak okundu. Saimbey Ortaokulu öğrencileri tarafından “Mini Kardeşlik Konseri” verildi. Program, Saimbey Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı el emeği göz nuru bez bebeklerin Geçici Eğitim Merkezi öğrencisi Suriyeli çocuklara hediye edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

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