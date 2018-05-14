El Emeği Ürünler Cumhuriyet Meydanında Görücüye Çıktı

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi (OBEM) tarafından Cumhuriyet Meydanında yıl sonu sergisi açıldı. Osmaniye Belediyesi ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde kadınların meslek edinmesi ve ev ekonomilerine katkı sağlamaları amaçlı açılan OBEM kursiyerleri yaptıkları eserleri bir arada topladı.

Cumhuriyet Meydanında açılan sergide birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler stantlarda yerini alarak vatandaşların beğenisine sunuldu. Serginin 15 Mayıs Salı günü saat 18.30’a kadar açık olacağı belirtildi.

İki gün boyunca açık olacak sergide gün içerisinde çeşitli etkinliklerin yapılacağı kaydedildi.

OBEM yılsonu sergi açılışını Belediye Başkan Yardımcıları, MHP Osmaniye Kadın Kolları İl Başkanı Saadet Selcen Taşkan, Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vedat Güngör, OBEM kurs eğitmenleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş birlikte yaptılar.

Sergi alanında OBEM’in küçük öğrencileri Bale, Kafkas, Jimnastik ve Defile gösterileri yaparak katılımcılardan yoğun alkış topladı.

Çocuk gösterilerinin akabinde müzik dinletileri başladı. Sergiye katılan vatandaşlar hem müzik ziyafetinin keyfini çıkardılar hem de eğlendiler. Sergi sonuna kadar müzik dinleti programlarının belirli saatlerde devam edeceği kaydedildi.

El emeği göz nuru bu muhteşem ürünlerin görülmeye değer olduğunu vurgulayan Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu; “Sergimizdeki tüm ürünler OBEM kursiyerlerimiz tarafından yapıldı. Osmaniyeli vatandaşlarımızın ziyaretine açtığımız bu sergiye tüm herkes davetlidir. “ dedi.

Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vedat Güngör; “Osmaniye Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kurslar Mesleki anlamda öğrenmeye ve ürün elde etmeye ve elde edilen bu ürünü de satmak suretiyle ailelere bir bütçe kazandırmaya yönelik. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ve kültürümüzün devamlılığı açısından da çeşitli ürünler var. Bu sergiyi geçmişle bağ kurması açısından çok olumlu buluyoruz.” İfadelerini kullandı.