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Elektrik akımına kapılan işçi öldü1578 defa okundu

kategorisinde,18 Haz 2018 - 16:33 tarihinde yayınlandı
Elektrik akımına kapılan işçi öldü

Osmaniye’de fabrika işçisi 24 yaşındaki Yusuf Çelebi, elektrik akımına kapılarak yaşamını kaybetti. Olay Toprakkale İlçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Mesai saatleri içerisinde çalışan Çelebi, iddiaya göre üzeri açık olan elektrik kablolarına basarak akıma kapıldı. Ağır yaralanan genç işçi, çağrılan ambulans ile götürüldüğü Osmaniye Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, Cumhuriyet Savcısını bilgisi doğrultusunda, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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