Elektrik direğinden kalp krizi geçirerek düşen işçi öldü

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, belediyede işçi olarak çalışan İlhan Çıplak (58),sulama suyu arızasını gidermek üzere çıktığı elektrik direğinden kalp krizi sonucu düşerek hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Bostanlar Köyünde meydana geldi. Sulama kuyusunun trafosunda oluşan bir arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan Çıplak, iddiaya göre, kalp krizi geçirerek dengesini kaybedip yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve üç çocuk babası Çıplak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İlhan Çıplak’ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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