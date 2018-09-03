Eleştiri Suçu

“Endonezya’da geçtiğimiz mart ayında parlamentoda yapılan oylama sonucu ‘siyasetçileri eleştirmenin suç olarak kabul edileceğine dair yasa tasarısı’ onaylanmıştı. Söz konusu yasa bugün yürürlüğe girerken, ‘parlamento veya üyelerine yönelik saygısızlık eden’ kişilerin cezalandırılması öngörülüyor. Yasada bu suç için belirlenen alt ya da üst bir ceza sınırlaması ise yer almıyor.”

Garip ama maalesef eleştirilmeyi kimse pek fazla sevmiyor.

Elbette ki eleştiri yapmak ağzınıza geleni söylemek değildir.

Eleştiri sadece kötü olanı ortaya koymak değil aynı zamanda iyi olanın görülmesini sağlamaktır.

Yaptığımız herşey doğru olacak diye bir kural yok.

İnsanın öğrenmesi çoğu zaman yaptıkları ile kalıcı hale geliyor.

Dolayısı ile hatalar her zaman eleştiriliyor.

Eleştiri kırıp dökmek için değildir.

Karşımızdakini incitmeden, hatalı olduğunu düşündüğümüz noktada fikrimizi beyan etmektir.

Söylediklerimiz ve tarzımız savunma mekanizmasını harekete geçirerek ilişkilere zarar vermemelidir.

İnsanın en kolay yaptığı şeylerin başında bir diğerinin kararlarını, davranışlarını sözlerini eleştirmek geliyor.

Bunu yaparken karşımızdakinin durumunu pek göz önünde bulundurmuyoruz nedense.

Bir anlamda kendi olumsuzluğumuz bir başkasına aktarma yolu haline getiriyoruz eleştiri ile.

Kendini aşağı görmek, kendindeki eksiklikler, bir guruba dahil olma ihtiyacı, intikam alma ve korkaklık, narsist kişilik ve egoizm eleştiri yapan insanlarda görülen özellikler.

İnsan sevdiğine kızar, sevdiğini önemser, sevdiğinin yanlışına dikkat çeker.

Sevmediklerimizi ise umursamayız, görmezlikten geliriz.

Bizde vatanımızı, milletimizi, dinimizi, devletimizi seviyoruz.

Onu içindir ki bu konularda hatalı gördüğümüz, yanlı yapıldığını düşündüğümüz noktalarda eleştiri yapıyoruz.

Ekonomi yanlış yönetiliyor, eğitim sistemimiz bozuluyor diye eleştiriyoruz.

Yaşadığımız şehirde, çalıştığımız kurumda gördüğümüz yanlışları dile getiriyoruz.

Hepsinde haklı olmasak bile çoğunlukla yaptığımız eleştirilerin doğruluğu zamanla ortaya çıkıyor.

Bir siyasi liderin, bir şeyhin, siyasi ideolojinin tahakkümüne sokmadan düşünmeye çalışıyor ve en iyiyi, en güzeli bulmak için çalışıyoruz.

Bugün gelinen noktada maalesef eleştirmek biraz tehlikeli.

Hemen suçlu ilan edilebilirisiniz.

Ekonominin durumu ortada, yıllardır üretmeyen, katma değer yaratmayan sistemin sonucu.

İnşaat ve tüketim odaklı ekonomik yapının iflası.

Eğitim sistemi hergeçen gün zayıflıyor.

Düşünme becerisini kaybetmiş nesiller yetişiyor maalesef.

Söyleyecek çok şey var ama dediğim gibi durum tehlikeli, eleştiri suçu ile yargıya düşmek var sonunda.

“Eleştirenlerin size atmaya kalktığı taşlarla bir anıt dikebilirsiniz.” E. KANT