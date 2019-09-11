Emeğin Başarıya Dönüştüğü Dörtyol Fen Lisesinde Mezunlar Pilav Gününde Biraraya Geldi.

Emeğin başarıya dönüştüğü okul; Dörtyol Fen Lisesinde emekleri başarıya dönüşmüş olan mezunlar “Pilav Gününde” bir araya geldi.

10 Eylül 2019 Salı günü okul bahçesinde buluşan Dörtyol Fen Lisesi mezunları anılarını tazeledikleri gibi sosyal ve beşeri hayat ile ilgili olarak da karşılıklı paylaşımlarda bulundular.

“Pilav Günü” nün açılış konuşmasını yapan Dörtyol Fen Lisesi Müdürü Çağatay Çaça; “Marka kurum olmak için çıktığımız yolda bu gün hedeflerimize ulaşmış olduğumuza hep birlikte tanıklık ediyoruz. İdareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimizle birlikte ortaya koyduğumuz emeklerin başarıya dönüştüğüne şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mezun edip akademik bir hayata yolcu ettiğimiz öğrencilerimizi bu gün hayatın içerisinde farklı meslek kollarında uzmanlaşmış birer bireyler olarak karşımızda görmenin hazzını hep birlikte hissediyoruz. Mazimizi unutmadan, kurduğumuz dostlukları kalıcı kılmak ve yaşadığımız güzel anıları tazelemek için vesile ettiğimiz bu etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bu gün Fen lisesi ailesi olarak aynı sofrayı paylaşıyoruz. Acısı da, tatlısı da bizim için. Paylaştıkça azalacak olan sıkıntılarımıza karşılık, paylaştıkça çoğaltacağımız sevgi ve mutluluklarımız var. Başarılarınıza başarılar katmanızı, iyi birer vatandaş olarak hayatı şekillendirmenizi ve geleceğimizi umut dolu kılmanızı temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından etkinlikte 200 e yakın mezun öğrenciye etli pilav ve tatlı ikramı yapıldı. Birlikte yenilen yemeklerin ardından mezun öğrenciler okul öğrencileri ile tecrübelerini paylaştı. Etkinliğin sonunda ise müzikli eğlence tertiplendi.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol

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