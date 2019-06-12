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Emekli astsubay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Emekli astsubay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı52 defa okundu

kategorisinde,12 Haz 2019 - 18:33 tarihinde yayınlandı
Emekli astsubay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Osmaniye’de, 84 yaşında hayatını kaybeden emekli Emekli Topçu Kıdemli Başçavuş Osman Göznek için askeri tören düzenlendi. Osmaniyte Devlet Hastanesi morgundan alınan nerhum Başçavuş Osman Göznek’in cenazesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan Nuru Osmaniye Camiine getirildi. Burada öğlen namazına müteakip İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından cenaze namazı kılındı. Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Mehmet Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Şenel Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Daha sonra ise Osman Göznek’in Türk bayrağına sarılı tabutu, Garnizon Komutanlığı’ndan gelen tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Göznek’in cenazesi Osmaniye merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi Asri Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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