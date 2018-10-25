Emekli eğitimci Alaattin Ala, ilk kitabını tanıttı

OSMANİYE’de emekli eğitimci Alaattin Ala (65), çıkardığı ilk kitabının tanıtımını yaptı. Ala’nın ‘Bir Gökyüzü Aydınlığı’ adlı şiir kitabında kendisinden ve yaşamından duygusal dizeler yer alıyor. Kafe 328’de düzenlediği basın toplantısında kitabının tanıtımına şiir dinletisi ile başlayan Alaattin Ala, “Bu benim ilk şiir kitabım. Şiirlerimi bu yapıtla ve Günce Yayınları’nın yardımıyla bir araya getirdim ve okurların beğenisine sundum” dedi. Osmaniye’de eğitim alanında özellikle dershanecilik ile tanınan Alaatin Ala, “Ben meslek olarak edebiyatı seçtim. Bir süre öğretmenlik yaptım. Daha sonra ise Osmaniye’de dershanecilik alanında hizmet verdim. Şiire, öyküye, romana olan düşkünlüğüm ta lise yıllarımdan başlıyor. Serbest şiir tarzında ve anlatımcı bir şiir anlayışını tercih ediyorum. Kitabın geneline tematik bağlamda baktığınızda; yalnızlığın, aşkın, aile figürlerine yönelen sevginin, yaşama sevincinin, güçsüze acımanın, çocuğa yönelen korumanın, ideal ülke özleminin, özgürlüğün, barışın öne çıktığını görebilirsiniz” diye konuştu. Toplantıya katılan Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Mustafa Bardak da Alaattin Ala’yı daha önceden düzenlediği şiir yarışmasından tanıdığını belirterek, “Sayın Ala, düzenlediğim Ekmek Ödüllü Şiir Yarışması’nda ‘Vahşetin Çığlıkları’ adlı şiiri ile Birincilik Ödülü almıştı. Daha sonra ise teklifimi kabul ederek yarışmada Jüri Üyeliği de yaptı. Kendisini bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi. Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı da Alaattin Ala’yı ilk kitabından dolayı kutladı. Ala, daha sonra imzaladığı kitaplarını basın mensuplarına hediye etti. /İbrahim EMÜL

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