Emekli hemşire Ergan’dan iki şiir kitabı birden

Osmaniye’de uzun yıllar diyaliz hemşiresi olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Elife Ergan, iki şiir kitabı birden çıkarttı. Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) üyesi olan ve yıllardır öykü, hikaye ve şiir yazan Elife Ergan, “İnat Etme Gökyüzü, Benim Kadar Ağlayamazsın” ve “Uzattım Elimi Sana Tutasın Diye” adlı şiir kitaplarının tanıtımını, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) ziyaretinde yaptı. OGC Gökhan Erkmen Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan OGC Başkanı İsrafil Avcı, daha önce birçok şairin kitaplarını cemiyette tanıttığını belirterek, “Bugün de Elife Ergan hanımefendi yazdığı iki şiir kitabının tanıtımını yapacak. Ben bu çalışmalarının başarılı olacağına inanıyorum. Burada önemli olan bu emeğin karşılığını bulmasıdır.” dedi. OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak ise Şair Elife Ergan’ı tebrik ederek, dernek olarak 15 yıldan bu yana bu tür çalışmalara destek verdiklerini 26 kitabın editörlüğünü yaptığını söyledi. Sadece Osmaniye’de çıkan değil Osmaniye dışından da 50’ye yakın kitabın basımının yapıldığını kaydeden Bardak, “Dernek üyelerimize elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Elife hanımefendi de iki güzel çalışma yapmış. Kendisini tebrik ediyor ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.” diye konuştu. Basın mensuplarına kendisini kabul ettikleri için teşekkür eden Yazar-Şair Elife Ergan da kendisinin Kırmıtlı doğumlu olduğunu belirterek, “Sağlık sektöründen emekli olduktan sonra kendimi edebiyata ve şiire adadım. Beni yazmaya rahmetli annem teşvik etmişti. Bugünlere gelmemde büyük çabaları olan ‘Sevincin kapılarını açan anahtarı eline aldığında sıkıca avuçlarında tutmalısın’ diyen o güçlü kadın, fedakarlık timsali merhume annem Akgül Ergan ile acıyan yaralarıma şifalı sözleri ile daima merhem olan, canımdan çok sevdiğim onurlu insan, gururum, idolüm babam Süleyman Ergan’a ithaf ediyorum. Mekanları Cennet olsun, ışıklar içinde uyusunlar” diye konuştu. İnsanları hiçbir ayrım yapmadan sevdiğini ifade eden Ergan, “İnsanlara şifa vermekle geçen ömrümün geri kalan kısmında insanlara sosyal ve kültürel olarak faydalı olmak istiyorum. Benim için hayat bundan sonra okumak ve yazmak üzerine olacak. Bana bu konuda destek olan eşime ve aileme, bana büyük cesaret ve destek veren OŞYAD’a teşekkür ediyorum” dedi. Evli ve üç çocuk annesi Elife Ergan daha sonra “İnat Etme Gökyüzü, Benim Kadar Ağlayamazsın” ve “Uzattım Elimi Sana Tutasın Diye” isimli şiir kitaplarını imzalayarak basın mensuplarına hediye etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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