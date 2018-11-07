Emniyet Müdürlüğü’nden havai fişek uyarısı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde ve usulüne aykırı havai fişek kullanımıyla ilgili adli ve idari işlemlerin uygulanacağı bildirildi. İl genelinde resmi, milli ve dini bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda hava fişek kullanımının gözlenmekte olduğu belirtilen yazılı açıklamada, bu maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde ve usulüne aykırı kullanımından ötürü oluşan yüksek seviyeli ses, çevresel gürültü seviyesi sınır değerlerini aşarak, korku, heyecan ve panik yaşanmasına, can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmekte olduğu ifade edildi.

İZİNSİZ HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİNE CEZA

Havai fişek kullanımı ve cezaları ile ilgili yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi: “Şenlik ve işaret fişekleriyle oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddelerin beş kilograma kadar olan miktarlardaki satışları serbesttir. Ancak, şenlik ve işaret fişekleri 18 yaşından küçüklere satılamaz. Oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı maddeler dışında şenlik ve işaret fişeklerinin kullanılması bu işi bilen bir sorumlu gösterilerek, yerel mülki amirden izin alınmasına bağlıdır” hükmüne amirdir. Belirtilen düzenleyici hükümlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılabilmesi için, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre Valiliklerce gerekli karar ve tedbirlerin alınarak bunların ilan edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Havai fişek gösterisi talebinde bulunanların, Patlayıcı Maddeler Tüzüğüne göre, bu işi bilen bir sorumlu A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan en az bir ateşleyici göstererek Mülki Amirlikten izin almak için en az bir iş günü önce müracaat edilmesi gerekmektedir. Söz konusu iznin alınabilmesi için başvuru dilekçesine, havai fişeklerin cinsi ve miktarı, havai fişeklerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zaman ile havai fişeklerinin hangi amaçla kullanılacağı belirtilecek. Ayrıca A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi, havai fişek gösterisini yapacak olan kişinin taahhütnamesi, havai fişek gösterisini yapacak olan kişinin tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası olmalıdır. İl İdaresi Kanununa istinaden; ilimiz genelinde yapılacak havai fişek gösterileri izninin alınabilmesi için başvuru dilekçesine belirtilen belgelerin eklenmek suretiyle Mülki Amirliğe başvurulmasını, Patlayıcı Maddeler Tüzüğünün 117. maddesine göre bu işi bilen bir sorumlu gösterilerek yerel Mülki Amirden izin alınmasını, havai fişek gösterilerinin en geç saat 22.30’a kadar yapılmasını, bu saatten sonra yapılmamasını, aksine hareket edenler hakkında işlem yapılacaktır.”