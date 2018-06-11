Emniyetten şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Polisevinde ki programa; Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Ziya Koç, Baro Başkanı Dilem Aksoy, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile şehit aileleri ile gaziler ve aileleri katıldı. İftar yemeği öncesinde okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitlerimiz için dua okudu. Daha sonra okunan ezan ile birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından Vali Coşkun ve protokol mensupları, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

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