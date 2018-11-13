En çok atık pil toplayan okullar ödüllendirildi

OSMANİYE Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi’nin (TAP) ortaklaşa düzenlediği pil toplama kampanyası kapsamında en çok atık pil toplayarak dereceye giren okullar ödüllendirildi. Belediye Başkanı Kadir Kara, dereceye giren okul idarecilerine plaket takdim etti. YARIŞMA HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ Osmaniye Belediyesi olarak en tehlikeli atıklardan birisi olan pilin toplanması konusunda okullardan destek istediklerini belirterek, “Okullarımız ile bu konuyla ilgili olarak ortak bir proje geliştirmeye çalıştık. Biraz daha üst düzey yapılabilmesi amacıyla da bir yarışma haline dönüştürdük. İlimizde bulunan tüm okullarımıza, insanlığın geleceği dünyanın geleceği için göstermiş oldukları bu hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu proje geleceğe yapılmış olan bir yatırımdır. Üstün gayret göstererek dereceye giren okullarımızı tebrik ediyor, gayret ve çabalarınız için teşekkür ediyorum” dedi. 1 TON ATIK PİL TOPANDI Atık pil toplama kampanyasında Çukurova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 215 kilogram pil toplayarak birinci oldu. Ülkü İlkokulu 60 kilogram ile ikinci ve Mustafa Özden Ortaokulu 50 kilogram ile üçüncü oldu. Kampanya çerçevesinde tüm okullardan 8 ayda yaklaşık 1 ton atık pil toplandığı kaydedildi. Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kontrolünde atık pillerin çevreye verdiği zararlar konusunda bilinçli bir kamuoyu oluşturmak ve çevreye karşı duyarlılığını artırmak için okullarda bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığı belirtildi. /İbrahim EMÜL

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