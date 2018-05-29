 En Yaşanabilir 4‘Üncü İlçe: Sarıyer

REIDIN tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye’nin 81 ili genelindeki ilçe ve mahallelerin yaşanabilirlik düzeylerini ortaya koyan “Sosyoekonomik Derecelendirme” çalışmasına göre Sarıyer en yaşanabilir 4. ilçe olurken, mahalle bazında ise İstinye ilk 5 arasında yer aldı.

Türkiye’nin 81 ili genelinde, refah düzeyi, kültürel seviye, eğitim düzeyi gibi kategorilerdeki çeşitli parametrelerle, bölgelerin yaşanabilirlik düzeylerini hesaplayan REIDIN Sosyoekonomik Derecelendirme çalışmasının 2017 sonuçlarına göre, Sarıyer en yaşanabilir 4. İlçe oldu. Araştırma kapsamındaki 258 ilçe içinde A+ derecesine sahip bölgeler şöyle sıralandı: Beşiktaş, Kadıköy, Beyoğlu, Sarıyer, Fatih, Bakırköy, Ankara Çankaya, İstanbul Ataşehir, Muğla Bodrum, İstanbul Şişli. 2015 – 2017 dönem aralığında en yaşanabilir ilçeler arasında 4’üncü sırada olan Sarıyer, 2017 yılında da listedeki yerini korumayı başardı. 2017 sosyoekonomik derecelendirme sonuçlarına göre, ilçe seviyesinde lider olan İstanbul’un, mahalle düzeyinde de liderliğini koruması dikkat çekti. Açıklanan sonuçlara göre Sarıyer’in İstinye Mahallesi en yaşanabilir mahalleler sıralamasında ilk 5 de yer alıyor.