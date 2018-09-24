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Endüstriyel tarım ürünlerinin insan sağlığı üzerine etkileri114 defa okundu

kategorisinde,24 Eyl 2018 - 19:11 tarihinde yayınlandı
Endüstriyel tarım ürünlerinin insan sağlığı üzerine etkileri

OSMANİYE Tabip Odası tarafından, hekim ve çiftçilere yönelik, “Endüstriyel tarım, endüstriyel besin ve sağlık” konulu eğitim semineri düzenlendi. Ziraat Odası Salonunda ki programda, katılımcılara, endüstriyel tarım ürünlerinin sofralara geldiğinde insan sağlığı üzerine etkileri konusunda bilgi verildi. Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, sağlıklı ürün yetiştirmenin bilinçli üretici ile mümkün olabileceğini belirtti. Gedik, “Anadolu topraklarına, Çukurova’ya alın teri döken üreticilerimizle birlikte olmaya, en sağlıklı ürünü yetiştirmeleri konusunda aydınlatıcı olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimizin ilgisine ve nezaketine teşekkür ederiz.”dedi. Ziraat Odası İl Başkan Vekili Hüsamettin Keskiner ise toplantının farkındalık oluşturduğunu ve sahada da hekimlerle birlikte çalışmak istediklerini aktardı. Konuşmalardan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Endokrinoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Sert, Endüstriyel tarım, endüstriyel besin ve sağlık konularında bilgi verdi.

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