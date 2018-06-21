Enerjisa Osmaniye İşlem Merkezi açıldı

Enerjisa Osmaniye İşlem Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Enerjisa, 9 milyon müşterisinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, elektrik tedarikinde değer yaratmak ve satış sonrasında destek sağlamak için fiziksel ve dijital kanallar üzerinden yeni çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Adana, Osmaniye ve Hatay’da toplam 6 yeni Enerjisa İşlem Merkezi’nin daha açılışını gerçekleştirildi. Enerjisa İşlem Merkezleri’nin 19 ve 20Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleşen açılış Törenlerine; Enerjisa Satış Başkanı Hüseyin Çağlar, Enerjisa Yönetim Ekibi ve yerel yönetim temsilcileri katıldı.Enerjisa İşlem Merkezleri’nde (EİM) Enerjisa müşterilerinin tek noktada birçok işlemi tek seferde gerçekleştirebilmesine olanak sağlanıyor. Müşteriler, kaliteli hizmetten yararlanırken zamandan da tasarruf ediyor. Abonelik başvurularında gerekli evrakları temin eden müşteriler işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde Enerjisa İşlem Merkezleri’nde (EİM) tamamlayabiliyor. Ayrıca elektrik faturasını ödeyebiliyor, elektrik abonelikleriyle ilgili açma-kapama ve nakil işlemleri de yürütebiliyor. Bunun yanı sıra doğalgaz, su ve cep telefonu faturaları da dâhil olmak üzere geniş yelpazede fatura ödeme imkânı sağlayan Enerjisa İşlem Merkezleri’nde (EİM) yapılan elektrik faturası ödemelerinde müşterilerden işlem bedeli alınmıyor. Enerjisa İşlem Merkezleri’nde sunulan kaliteli hizmeti daha da yaygınlaştırarak müşterilere daha yakın ve kolay hizmet verilmesi hedefleniyor. Toroslar bölgesinde Enerjisa İşlem Merkezleri’nin (EİM) sayısı 2018 yılı başından itibaren 15 yeni nokta açılışı ile toplamda 33’e ulaştı. Hizmet verilen bölgelerdeEnerjisa İşlem Merkezleri’nin (EİM) toplam sayısı Temmuz sonuna kadar 85’e, yılsonuna kadar da sayısının 105‘e ulaşması hedefleniyor. Müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak için çalışan Enerjisa, hizmet ağı ve kalitesini de her geçen gün arttırmaya devam edecek. Enerjisa İşlem Merkezleri (EİM), hafta içi 08:30 – 18:30, cumartesi günü ise 09:00- 16:00 saatlerinde hizmet veriyor.

Haber:İbrahim EMÜL – OSMANİYE