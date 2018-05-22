Engellerini aşan İŞKUR kursiyerleri sergi açtı

Osmaniye’nin Kadirli İlçesinde, engellilere yönelik açılan minyatür, nakış ve kilim dokuma kurslarında eğitim gören kursiyerler yaptıkları eserleri sergilediler. Kursun, İŞKUR Kadirli Hizmet Merkezi ile Kadirli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi işbirliğinde düzenlendiği kaydedildi. Engelli kursiyerler, el becerilerini kullanarak ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundular. Sergiye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak’ın yanı sıra Kadirli Hizmet Merkezi Şube Müdürü Abdülhamit Yıldırım, hastane yönetimi, eğitici ve davetliler katıldı.Bütün stantları dolaşan İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, sergiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Kursiyerlerimizin engellerine rağmen üretmiş olduğu bu güzel ürünleri burada görmek beni fazlasıyla mutlu etti. Açmış olduğumuz kurslar engellileri hem bir meslek sahibi yapacak hem de rehabilite süreçlerine katkı sağlayarak topluma kazandırılmalarını sağlayacak.Engellilere hizmet veren bir kurum olarak bu tür hizmetlerimiz ilerleyen dönemlerde de devam edecek.” Kursiyerler tarafından davetlilere verilen mini bir konserin ardından program son buldu.

Haber:İbrahim Emül – Osmaniye