Engelli basketbolcular lige galibiyetle başladı

Osmaniye 7 Ocak Engelliler Basketbol Takımı, 2018-2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi’nin ilk karşılaşmasında, kendi sahasında konuk ettiği Mersin Büyükşehir Engelliler Basketbol takımını yenerek lige galibiyetle başladı. Kapalı Spor Salonunda oynanan maçı Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda basketbol sever izledi. Osmaniye 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü Başkanı Muttalip Altun, maçın dostluk havası içinde centilmence oynandığını ifade ederek, “Centilmence mücadele eden Mersin Büyükşehir Engelliler Takımı oyuncularına, maçımıza gelerek bizleri onurlandıran Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürümüz Nurettin Gökduman’a, burada olan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Maçın ardından Vali Ömer Faruk Coşkun her iki takımın oyuncularını tek tek tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Osmaniye takımının 64-47’lik üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ardından Vali Coşkun, her iki takım oyuncularıyla yemekte bir araya geldi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE