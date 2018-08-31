Engelli bireyler Masal Parkta eğlendi

Osmaniye Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Vali Celalettin Cerrah Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesinde hizmet alan engelli bireyler, Masal Park’ta gönüllerince eğlendi. Atlı Karınca, Hezarfen kulesi, bot turu, Kütahya fincan, gondol, çarpışan araba ve Uludağ tırmanma gibi oyun aletlerine binen gençler, 7 D Sinema izleme keyfini de yaşadılar. Gün boyunca gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçiren öğrencilerin, bedenen ve ruhen gelişimlerini, moral ve motivasyonlarını artırarak hayata pozitif bakmalarını sağlamak amacıyla Masal Park etkinliliğine getirildikleri kaydedildi.

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