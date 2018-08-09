Engelli Çocuklar Ve Aileleri Yaz Kampında

Sarıyer’de yaşayan engelli çocuklar ve aileleri için düzenlenen yaz kampında, çocuklarını bir an olsun yalnız bırakamadığı için sosyal hayata katılamayan ve birçoğu hiç tatile çıkmamış aileler nefes alma imkanı bulurken, çocuklar ise gönüllerince eğlendi.

Engelli bireyler kadar aileleri de yaşamın her alanında çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Hepimizin ortak amacı bu zorlu hayatı onlar için bir nebze de olsa güzelleştirebilmek. Bu amaçla 2014 yılında Koç Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM)’in her yıl düzenlediği yaz kampı engelli çocuklar ve ailelerini yıllardır uzaktan baktıkları denizle buluşturuyor. Sarıyer Belediyesi Kilyos Sosyal Tesisleri’nde engelliler için özel olarak tasarlanan ‘Engelsiz Plaj’da gönüllerince eğlenen çocuklar, eğitici aktivitelere de katılıyor. Çocuklarını güvenle tatile çıkaran aileler ise rahat bir nefes alıyor. Kampa katılan veliler Zübeyde Ünal ve Nurhanım Işık, bu projeyle ilk defa kendilerine zaman ayırdıklarını ve tatile çıktıklarını söylüyor.

HEM ÇOCUKLAR HEM DE AİLELERİ YARARLANIYOR

Yaklaşık bir hafta boyunca şehrin gürültüsünden uzak ve doğayla iç içe kamp yapacak özel bireyler, gün içinde ritim çalışmaları, yüz boyama, dans gibi aktivitelerle eğlenirken aileleri ise denizin tadını çıkarıyor. Kampta ayrıca psikolojik danışmanlık hizmeti de veriliyor. Bu kampın hem çocuklar hem de aileleri için bir terapi gibi olduğunu belirten eğitmenler, kampa katılan ailelerin birçoğunun tatil yapma imkanının olmadığını belirtiyor. Zihinsel engellilerin bakımının zor olduğunu ve ailelerin bir an olsun yanlarından ayrılmadığını söyleyen öğretmenler bu kamp sayesinde ailelerin kendilerine zaman ayırabildiğini belirtiyor.