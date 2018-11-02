Engelli-engelsiz bireyler için kaynaştırma semineri

Osmaniye Zihinsel Engellilere Destek Derneği tarafından hazırlanan, Osmaniye Valiliği tarafından koordine edilen, Kalkınma Bakanlığı ve Osmaniye Korkut Ata üniversitesi tarafından desteklenen “Osmaniye Kaynaştırma Projesi-2” kapsamında engelli bireylere yönelik seminer düzenlendi. Rektörlük Büyük Salonda ki programa, OKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç ile Osmaniye Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri bölümü Çocuk Gelişimi programı Öğretim Görevlisi İmray Nur, Mehmet İşıker, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Filiz Aksoy, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İnci Makal, idari personeli ile Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ve engelli aileleri katıldı.

TOPLUMDA ENGELİ BİLİNCİ OLUŞMADI

Osmaniye Zihinsel Engellilere Destek Derneği Başkanı Zahide Aktürk yaptığı açılış konuşmasında, derneğin 2012 yılından itibaren faaliyet göstermeye başladığını, yaklaşık 220 zihinsel engelli birey ve ailesine hizmet verdiğini ifade etti. Zahide Aktürk, Toplumda hala tam olarak bir engelli bilincinin oluşmamış olması, engellilerin itelenen, ötelenen bireyler olduğunu görmenin kendilerini bu tür bir sosyal proje yapmaya yönlendirdiğini belirterek, “Bu proje 2015 SODES projelerinde kabul edilen ve derneğimizce yürütülen Osmaniye Kaynaştırma Projesi’nin başarılı sonuçları, katılımcıların mutluluğu ve ailelerin memnuniyeti neticesinde, devamı niteliğinde hazırlanmıştır. Bu projede, engelli bireylerle birlikte engelsiz bireylerin kurslarda ve diğer etkinliklerde birlikte yer almaları sağlanmıştır.” dedi. OKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç da, “Dünyanın ortak bir dili vardır o da anneliktir. Annelik kutsaldır, haklarını asla ödeyemeyiz. OKÜ olarak konuya herkesin ilgisini çekebilmek için çalışıyor, çabalıyoruz ve önemsiyoruz” diye konuştu. Seminere konuşmacı olarak katılan Osmaniye Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi İmray Nur “Etkili İletişimde Farklılıklar” başlıklı sunum gerçekleştirdi. SODES kapsamında düzenlenen kurslarda başarılı olanlara “Başarı Belgeleri” ile hediyeler takdiminin arıdan, program rektörlük fuaye alanında verilen kokteyl ile sona erdi.