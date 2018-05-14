Engelli gençler ve çocuklar piknikte eğlendi

Osmaniye’de, Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında, Yeniköy Kuş Cennetinde piknik düzenlendi. Osmaniye Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Osmaniye Engelliler Platformu ortaklığında düzenlenen piknikte Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Doç. Dr. Ruhi Ersoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de engelli vatandaşlar ve ailelerini yalnız bırakmadı. Kadirli Engelsiz Yaşam Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ile başlayan Piknik programında engelli gençler ve çocuklar için çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlendi. Yarışmaların sonunda, Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Doç. Dr. Ruhi Ersoy, başarılı olan yarışmacılara madalyalarını verdiler. Engelli vatandaşların ve ailelerinin gönüllerince eğlendiği programda, engelli çocuklar ve gençlerle sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun, tüm engelli vatandaşlara mutlu ve huzurlu bir yaşam temenni etti. Piknik sırasında engelli vatandaşların annelerinin Anneler Gününü de kutlayan Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları, hanımlara karanfil verdiler. Annelerimizin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirten Vali Coşkun, “Başta tüm şehit anneleri ve engelli çocuklarına fedakârca bakan anneler olmak üzere, bütün annelerin anneler gününü kutluyorum.” dedi. Engelli vatandaşların aileleri, Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Dr. Suat Önal ve Doç. Dr. Ruhi Ersoy ile protokol mensuplarına, etkinlikte kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür ettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE