Engelli kediye hurda parçalarından ortez

Osmaniye’de otomobil çarpması sonucu arka iki ayağı felç olan sokak kedisi için, hurda parçalarından ortez yapılarak daha rahat hareket etmesi sağlandı. Esenevler Mahallesi’ndeki bir sokak kedisi, önce apartmanın sürgülü dış demir kapısına sıkıştı ardından, yoldan geçen bir otomobil çarptı. Yaralanan kedi, çevredekilerin de yardımıyla tedavi için veteriner hekime götürüldü. Sokak kedisi muayede edilirken, kuyruğu kangren, arka iki ayağı ise felç oldu. Ön ayakları ile sürüklenerek ilerlemeye çalışan kediyi mahallenin çocukları da sahiplenerek, yuva yapıp beslemeye başladılar. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından ise kedi için hurda parçalarından ortez yapıldı. Bu tür ortezlerin piyasa değerinin 600 lira civarında olduğunu kaydeden Laçinbala, hurdalıktan buldukları alüminyum parçalarına 8 lira, teker ve isçilik ile birlikte 60 lira harcama yaptıklarını belirterek, “3 paket sigara parasına bu düzeneği oluşturduk.” dedi.

ORTEZ YAPILMASAYDI YARALARI İYİLEŞMEYECEKTİ

Bir çok denemenin ardından, yapılan tekerlekli ayaklık, kediye bağlanıp daha rahat hareket etmesi sağlandı. AliLaçinbala, daha önceleri bu konularda tecrübe edinmiş olduğunu belirterek, “Osmaniyeli arkadaşlarımız bu konuda duyarlı olduğumu bildikleri için hemen bana ulaştılar. Ortez çalışmaları konusuna iki günlük bir araştırma yaptım. Birazda örnek bir çalışma olmasını düşüncesi ile önce hurdalığa gittim. Alüminyum çubuklardan satın aldım, sanayiden ise tekerlekler buldum. Bunları çok cüzi bir fiyata yaptırdım. 5-6 denememiz oldu. Bunlarda iki tekerlekli dört tekerlekli denemelerimiz oldu. Son yaptığımız deneme sonrasında kedimiz ortezi çok güzel kullanıyor. Bunu yapmasaydık eğer, sürünerek gittiği için bacaklarındaki yaralar iyileşmeyecekti. Ama bu sayede hızla düzeliyor.” dedi.

Kedi için yapılan ortez sisteminin klipsli olduğunu belirten Laçinbala, “Çocuklarımız klipsleri çıkartarak kedimizi ortezden ayırabilecek ve yuvasına rahatlıkla koyabilecekler. Sabahları ise yine gezme isteği duyan kediye bunu kolaylıkla bağlayıp dolaştırabilmekler.” diye konuştu.

6 YAŞINDAKİ KAAN: KEDİLERİ HAYVANLARI SEVİN, ŞİDDET UYGULAMAYIN

Apartman sakinlerinden 6 yaşındaki Muhammet Kaan Erat ise kediye uzun bir süredir baktıklarını belirterek, “Kedimize protezde takılacak olması bizleri sevindirdi. Ama bizim görevimiz, hayvanları korumak. Bütün apartmandakilere söylüyorum, bu kediye sizde bakın. Kedileri hayvanları sevin. Şiddet uygulamayın.” diye konuştu.

Çocukların uzun süredir baktığı kedinin yaralanmasına çok üzüldüklerini söyleyen Bahadır Erat ise ilmi ve tıbbi olarak müdahale yapıldığını belirterek, “Şuanda kedimizde, çocuklarımızda çok mutlu. En çok çocuklarımız ilgileniyorlar. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kediyi ilk gördüklerinde kuyruğundan yaralı olduğunu söyleyen 8 yaşındaki Hamza Pusat Erat ise apartmandan bir kaç kişinin kendilerini engellemeye çalıştıklarını belirterek, “Ama biz pes etmedik. Sonra evimize dönerken, bir arkadaşımız kediye araba çarptığını söyledi. Bizde geldik ve hemen kediye baktık ve veterineri aradık. Sağ olsun oda dükkanı açtı ve tedaviye başladı. Bize bir ayağının felç ve diğerinin kırık olduğunu söyledi. Ondan sonra ise kediye iki kat ilgilenmeye başladık. Günümüzün yarısını ona ayırdık. Şimdi bu durumda. Ortez takılacak, çok mutluyuz.” dedi.