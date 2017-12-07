Engelli öğrenciler, ilk defa sinemada film izledi

Osmaniye Valiliği Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, öğrencilerini sosyal faaliyetler kapsamında sinema ile tanıştırdı. İlk kez sinemayla tanışan orta ve hafif mental, bedensel, fiziksel ve otistik 25 engelli öğrenci, 8 yardımcı personel ile birlikte ‘Ayla’ filmini izledi. Sinemada film izlemenin öğrenciler üzerinde olumlu etki bıraktığını söyleyen Kurum Müdürü Hakan Uşma, “Filmden tüm öğrencilerimiz çok etkilendiler, bedensel engeli olanlar çıktığımızda halen o duygusallığı yaşıyordu. Onların bu mutluluğu görülmeye değerdi.” diye konuştu. Uşma, “Sinema insanların hayal gücünün gelişmesi yönünde önemli faydalar sağladığını düşünmekteyim. Film izlemek insanın hayal gücü sınırlarını çok daha ileri boyutlara taşıyacağı ve alacağı ilhamla kendi yaşamında da uygulayabileceği bir forma dönüştüğünü düşünüyorum. Bugün Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon Merkezinde kalan ve eğitim gören kardeşlerimizle sinemaya giderek vizyonda etkili olan ‘ayla’ filmini izledik.Onların mutlu olması, eğlenmesi bizleri de mutlu ediyor.Ayrıca bu faaliyetimizde hiç bir engelli öğrencimizden ücret almayan cinemaximum yetkililerine de ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

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