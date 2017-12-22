Engelli öğrenciler ilk kez trenle seyahat etti

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’ndeki Engelli öğrenciler, farkandalık kapsamasında ilk kez trene binerek seyahat ettiler. Ulaşım hizmetlerinden biri olan ve unutulmaya yüz tutmuş bu vasıtaya binen engellilerin mutluluğu görülemeye değerdi. Sabah erken saatte büyük bir heyecanla Osmaniye Gar İstasyonuna gelen engelliler, Adana’nın Ceyhan İlçesine yapacakları yolculuk için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına ait İslahiye-Mersin arasında sefer yapan trene bindiler. Ceyhan’a kadar yapılan yolculuk esnasında güzel duygular yaşayan engelliler öğrencilerden Melike Yazıcı, “Bugün hocalarımızla birlikte hep beraber tren yolcuğu yaptık. Çok güzeldi, ilk defa trene bindik o kadar güzeldi ki, arkadaşlarım hepsi çok mutlu oldular. Yüzlerinde ki o mutluluğu gördüm. Tren yolculuğu yaptık ,hem de Ceyhan’ı gezdik, çok mutluyuz. Allah devletimizi korusun. Burada çalışan herkesi çok seviyoruz iyi ki varsınız. Biz her zaman büyük bir aileyiz.” dedi. Kuruluş Müdürü Hakan Uşma ise Devlet Demir Yolları ile iş birliği yaparak Osmaniye Garından Ceyhan ilçesine tren ile seyahat gerçekleştirildiğini belirterek, “Birçoğunun ilk kez bindiği ve yakından gördüğü tren yolculuğumuzda, mutluluğu satın alamıyoruz ama mutluluğu ilk deneyimlerle yaratıyoruz. ” diye konuştu. Öğrenciler, Ceyhan’ı gezerek unutulmaz bir gün yaşadılar.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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