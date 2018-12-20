Engelliler için spor etkinliği düzenlendi

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atletizm Pistinde, Engelliler İçin Spor Etkinliği düzenlendi. Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde eğitim gören sporcuların katılımıyla 100 metre koşu, uzun atlama ve gülle atma müsabakaları yapıldı. Kaybedenlerin de kazananların da ödül aldığı müsabakalarda yüzlerde gülümseme hiç eksik olmadı. Engelli gençler yarışırken doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Bedensel Engeliler İl Temsilcisi Dursun Köroğlu etkinlikle ilgili şöyle dedi: “Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Temsilciliği olarak bizim için önemli olan engelli çocuklarımızın spor faaliyetleri ile beraber birbirleriyle kaynaşmaları ve sosyal yaşam içinde var olduklarını herkese göstermeleri. Toplumda hepimiz bir bütünüz, bunu bazılarımız göz ardı edebiliyor, toplum genci, yaşlısı, sağlıklısı, engellisi bir bütün. Böyle olduğu için biz sağlıklı çocuklarımızla yaptığımız etkinlikleri engelli çocuklarımızla da gayet güzel yapabiliyoruz. Bu etkinlikleri seyretmek hepimize çok büyük mutluluk veriyor ilimizde bu tarz etkinlikleri her hafta çarşamba günü yapmayı planlıyoruz.”

Share This:

































