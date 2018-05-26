Engelliler iftar yemeğinde buluştu

Osmaniye’yi Uluslararası Tanıtma Derneği’nin katkıları (OSTADER) ve Cebelibereket Engelliler Derneği’nin öncülüğünde kentte yaşayan engelli vatandaş ve ailelerine yönelik iftar yemeği düzenlendi. Öğretmenevi bahçesinde bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen programa yaklaşık 70 kişilik bir gurup katıldı. OSTADER Başkanı Bahri Çolpan, bu tür organizasyonları sık sık yaparak engellilerle buluşmayı, onların dertlerini sıkıntılarını dinlemeyi, sorunlarına çözüm bulma noktasında yardımcı olmayı amaç edindiklerini belirtti. Cebeli Bereket Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Ziya Demez ise iftar programından dolayı katılımcılara teşekkür ederek çok mutlu olduklarını ve her sene bu tür organizasyonlarla birlikteliğin devam etmesini istediklerini söyledi. Altınokta Körler Derneği Osmaniye Şubesi Dernek Başkanı Necdet Yılmazer de Osmaniye’de iki tane görme engelli spor kulübü, iki tanede görme engelliler derneğinin olduğunu belirterek, “Dört tane derneğin çok fazla olduğunu düşündük. Bir araya gelmekte zorlanıyor, ayrı ayrı programlar yapmak zorunda kalıyorduk. Artık bu birlikteliği sağladık, görme engelliler derneği başkanlığına ben seçildim ve spor kulübü derneği başkanlığımıza da Ziya Demez arkadaşımızı getirip, güzel bir oluşum gerçekleştirdik. Bundan sonra hep birlikte çok güzel çalışmalar yapacağız. Bu birliktelik sayesinde bir çok engeli de aşacağımıza inanıyorum. Çok güzel oldu.” dedi. 7 Ocak Engelliler Spor Kulübü Başkanı Muttalip Altun ise iftar yemeğinin düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür edip, “Yeni bir oluşum içerisine giren arkadaşlarımızın başkanlıklarının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu birliktelikler güç getirir ve sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurarak daha iyi bir yere geliriz. Tüm engelli derneklerinin bu birlikteliği örnek almasını diliyorum.” diye konuştu. Programa Osmaniye İşitme Engelliler Derneği Temsilcisi Aslı Hakat, Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen, basın mensupları ile OSTADER Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE