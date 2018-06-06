Engellilere, girişimcilik hibe desteği anlatıldı

Osmaniyye’nin Kadirli İlçesinde, engelli bireylere, girişimcilik hibe desteği anlatıldı. Hizmet Merkezi yetkilileri engellilerle bir araya gelerek İŞKUR’un engelli girişimcilere sağladığı 50 bin TL’lik hibe desteği hakkında bilgi verdi. Kadirli Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinin ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, katılımcılara hibe desteğinden faydalanacak kişilerde aranılan şartlar ve proje başvurularının nasıl hazırlanacağı anlatıldı. Toplantıya katılan Kadirli Hizmet Merkezi Müdürü Abdulhamit Yıldırım, engelli hibe desteğinden yararlanabilmek için gereken şartları şu şekilde anlattı: “Engelli vatandaşlarımızın girişimcilik hibe desteğinden yararlanabilmeleri için; İŞKUR’a kayıtlı olmaları, emekli olmamaları, işyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmeleri ve girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.” Engelli girişimci adaylarının proje tekliflerini İŞKUR İl Müdürlüklerine yapmaları gerektiğini söyleyen Abdülhamit Yıldırım, İl Müdürlükleri tarafından alınan proje tekliflerinin değerlendirilmek üzere İŞKUR Genel Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi. 50 bin TL’lik hibe desteğinin,engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından karşılandığını söyleyen Yıldırım, başvuralar için son tarihin 8 Haziran 2018 olduğunu söyledi. Toplantının sonunda İŞKUR personelleri, engelli vatandaşlara yönelik iş arama becerileri ve iş imkânları hakkında danışmanlık hizmeti verdi.

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