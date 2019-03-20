maltepe escort
kartal escort
"Entrikalı Dolap Komedyası" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 20 MART 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 103.530
DOLAR 5,4764
EURO 6,2207
ALTIN 230,24
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

“Entrikalı Dolap Komedyası” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek49 defa okundu

kategorisinde,20 Mar 2019 - 15:13 tarihinde yayınlandı
“Entrikalı Dolap Komedyası” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek

Osmaniye’de “Entrikalı Dolap Komedyası” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Oyun programı kapsamında “Entrikalı Dolap Komedyası” adlı komedi eseri, 4 Nisan perşembe günü saat 20.00’de Osmaniye Cebelibereket Kültür Merkezi Tiyatro salonunda gösterime sunulacak. Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, tiyatro biletlerinin Valilik kompleksi içerisindeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden temin edilebileceği, sivil için 7.5, öğrenci için ise 4.5 Lira olduğu kaydedildi. Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı, Sabri Özmenler’in yönettiği, iyilik ve kötülüğün bir elbise dolabı etrafında döndüğü ve insanın vefa ve çıkar çatışmasının gülünçlüğünü ortaya koyan oyun, 1 saat 20 dakika, tek perde halinde sunulacak.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ
watch movies online maltepe escort alanya escort konya escort atasehir escort