Osmaniye’de “Entrikalı Dolap Komedyası” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Oyun programı kapsamında “Entrikalı Dolap Komedyası” adlı komedi eseri, 4 Nisan perşembe günü saat 20.00’de Osmaniye Cebelibereket Kültür Merkezi Tiyatro salonunda gösterime sunulacak. Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, tiyatro biletlerinin Valilik kompleksi içerisindeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden temin edilebileceği, sivil için 7.5, öğrenci için ise 4.5 Lira olduğu kaydedildi. Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı, Sabri Özmenler’in yönettiği, iyilik ve kötülüğün bir elbise dolabı etrafında döndüğü ve insanın vefa ve çıkar çatışmasının gülünçlüğünü ortaya koyan oyun, 1 saat 20 dakika, tek perde halinde sunulacak.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE