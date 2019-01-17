Ergenlik psikolojisi ve yaklaşımlar semineri

Osmaniye İl Müftülüğü tarafından yürütülmekte olan ‘Gençliğe Değer Projesi’ kapsamında, “Ergenlik Psikolojisi ve Yaklaşımlar, Dezavantajlı Gençlere Yönelik İletişim” konulu eğitim semineri düzenlendi. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde erkek din görevlilerine, Müftülük Konferans salonunda ise bayan görevlilere yönelik gerçekleştirilen konferanslara, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri ve diğer personeller katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikolojik Danışmanı Zeliha Toprak, “Ergenlik Psikolojisi ve Yaklaşımlar, Dezavantajlı Gençlere Yönelik İletişim, Ergenlik, Fiziksel, Sosyal ve Duygusal Değişim, Aile İle İlişkiler, İletişim Engelleri, Mahremiyet ve Duygusal Sınır, Engelli Gençler ve Bağımlılık” konularında sunum yaptı. Program, karşılıklı soru cevap şeklinde sona erdi.

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