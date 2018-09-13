Erkekler açık alan hokey müsabakaları başladı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Erkekler Açık Alan 1. Lig maçları Osmaniye’de başladı. Fakıuşağı Mahallesindeki Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı hokey sahasında yapılan müsabakalara 5 ilden 8 erkek hokey takımı katıldı. Beş gün sürecek olan karşılaşmalarda, 1. ligde mücadele eden takımlar, ligde üst sıralarda yer alabilmek için ter dökecek. Puan sistemine göre ligde üst ve alt sıralarda yer alacak takımlar belli olacak. Ligde yer alan takımlar ise şöyle; BoybeyiSk,Nizip Hem,Nizip BldSk,Erzurum Gsk,Adana Hokey,Diyarbakır Hokey Sk,1955 Batman Belediyesi ve Diyarbakır Kayapınar.

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