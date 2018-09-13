Erkeklerde, akciğerden sonra en çok prostat kanseri görülüyor

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Türkiye’de ve dünyada, erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkla en sık görülen kanser türünün prostat kanseri olduğunu söyledi. Prostat kanserinin kesin nedenlerinin bilinmemekle birlikte yaş ilerledikçe riskin artmakta olduğunu kaydeden Öznavruz, “Birinci derece akrabasında baba, erkek kardeş, ağabey gibi prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski diğer insanlara göre iki kat daha yüksektir.Doymuş yağlardan (hayvansal gıdalarda bulunan yağlar, tereyağı, margarin, iç yağı, kuyruk yağı ve kırmızı etten zengin, sebze-meyveden fakir beslenme alışkanlığı prostat kanseri riskini arttırabilmektedir. Prostat kanseri erken evrede hiçbir belirti vermez. Kanser dokusu büyüdükçe, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, kesik kesik idrar yapma, zor idrar yapma, ağrılı idrar yapma, kanlı idrar ve kanlı meni gibi şikayetlere yol açabilir. Bu şikayetlerin olması prostat kanseri olduğunu göstermez ama bir ipucu olabilir. Bu yakınmalardan en az biri olduğunda, üroloji bevliye uzmanına başvurulmalıdır.” dedi.

PROTSAT TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIK

Prostat kanserinin erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Öznavruz şöyle devam etti: “Erkeklerin 50 yaşından itibaren, birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin de 40 yaşından itibaren üroloji uzmanına düzenli muayene olması erken tanı konulması açısından önemlidir. Hastalığın evresine ve özelliklerine göre farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Kişinin belirli aralıklarla izlenmesi, prostatın tamamının ameliyatla çıkarılması veya ışın tedavisi (radyoterapi) erken evrelerde uygulanabilir. Hormon tedavisi veya ilaç tedavisi (kemoterapi) diğer evrelerde gerekli görülebilir. Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır. Tüm kanserlerde olduğu gibi; sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite yapma, sağlıklı kiloda olma ve bu kiloda kalma prostat kanseri riskini azaltabilir. Aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığı öğrenilebilir. Özellikle birinci derece akrabalarında prostat kanseri görülenler yüksek risk altında olduğundan 40 yaşınızdan itibaren düzenli olarak üroloji hekiminize giderek muayene olmalıdırlar.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE