Eroğlu, Brunson İle Adalet Yaralandı

Saadet Partisi İl Başkanı Osman EROĞLU, basın açıklaması düzenledi. EROĞLU gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Papaz Brunson’un tahliyesine dikkat çeken Eroğlu, “Brunson olayının bir kez daha Türkiye’deki adalet mekanizmasının ağır yaralı olduğunu ortaya koyduğunun altını çizdi.

Saadet Partisi İl Başkanı, “Brunson’a yapılan suçlamalar; ajanlık, 15 Temmuz kalkışmasının örgütlenmesi, terör örgütlerine yardım ve yataklık ve provokatörlük… Bunların her biri için gerekli olan ceza bizim kanunlarımızda açık bir şekilde ortadadır. Peki, kaç yıl ceza verildi? 3 yıl 1 ay 15 gün! Şimdi de orantısız adalet olgusuyla karşı karşıyayız” dedi.

bir ay önceki gelişmelere bakılınca bu adamın çıkması mümkün görünmüyordu ama hemen ardından ise serbest bırakılabiliyor. Biz kararın açıklandığı gün konu ile alâkalı ironik bir açıklama yaparak, ‘Yine Amerika’yı dize getirdiler’ demiştik. Çünkü biliyorduk ki iktidar bu olaydan da kendisine kahramanlık payesi çıkartacaktı. Karar açıklandıktan sonra bir biri ardına trajikomik açıklamalar gelmeye başladı. Efendim biz kararlı duruşumuzdan asla taviz vermedik dendi. Evet, hükümet kararlı duruşundan asla taviz vermeyip Brunson’u verdi” diye konuştu.

ORANTISIZ ADALET OLGUSUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Bu ülkede baklava çalan çocuğa bile 9 yıl ceza verildi. Neymiş bağımsız yargı kararıymış, ajan ceza almış vs. Bu ülkede ajanlık yapmanın, hele ki 15 Temmuz gibi bir kalkışmaya kalkmanın cezası 3 yıl hapis mi? Orantısız güç, orantısız siyaset biliyorduk ama bu arkadaşlar literatürümüze orantısız adaleti soktular. Şimdi de orantısız adalet olgusuyla karşı karşıyayız” dedi.

MAZLUMUN AHI TİTRETİR ARŞI

Brunson olayının bir kez daha Türkiye’deki adalet mekanizmasının ağır yaralı olduğunu ortaya koyduğunun altını çizen Eroğlu, “Yargımız ne yazık ki bağımsızlığını kaybetmiştir. Hükümetin etkisi altını girmiştir. Ajan dedikleri, 15 Temmuzu planladılar dedikleri kim varsa teker teker serbest bıraktılar. Bakınız: Merkel istedi Deniz Yücel serbest bırakıldı. Trump istedi Brunson bırakıldı. Ama hâlâ bugün 28 Şubat mağdurları bile hapiste. Aradan 20 sene geçmiş olmasına rağmen. 28 Şubat yargılanmış olmasına rağmen. El insaf, el insaf, el insaf… Darbeden haberi dahi olmayan 3 günlük erler, 18 yaşındaki Harbiye öğrencileri hâlâ hapiste. Morbeyin Bylock mağduru olduğu anlaşıldığı halde hâlâ binlerce insan işine dönemiyor. Masum bir suçu yok deniliyor ama hâlâ işine dönemiyor. İçerde değil ama içerdekinden daha zor duruma mecbur bırakılıyor. İlla bu insanların adalete kavuşması için başka bir ülkeye mi çalışıyor olması gerek? Buradan iktidara sesleniyorum ‘mazlumun ahı titretir arşı.’ ‘Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.’ Ah alarak ancak kendi akıbetinizi tehlikeye atıyorsunuz” şeklinde konuştu.

ADAY ADAYLIĞI MÜRACATLARI 8 EKİMDE BAŞLADI

Eroğlu konuşmasına yaklaşan yerel seçimler ile devam etti. Saadet Partisi İl başkanı Eroğlu “seçimlerde Aday adaylığı müracaatlarının 8 Ekim Pazartesi günü başladı ve Şimdiye kadar aday adaylığı için müracaat eden arkadaşlarımız var. Aday adaylığına başvurmak isteyenlerin İl başkanlığımızda il Seçim işleri başkanlığına yada Direk genel merkeze müracaat edebilirler” şeklinde konuştu.