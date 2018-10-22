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Ersoy, basın bayramını kutladı130 defa okundu

kategorisinde,22 Eki 2018 - 17:23 tarihinde yayınlandı
Ersoy, basın bayramını kutladı

MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve 25.26 dönem Osmaniye Milletvekili Doç.Dr.Ruhi Ersoy, basın bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı. Ersoy açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

 

21 Ekim 1860 tarihinde Türkiye’de Agâh Efendi ve İbrahim Şinasi tarafından ilk fikir gazetesi olarak çıkarılan Tercüman-ı Ahval gazetesinin ilk özel fikir gazetesinin çıkarılmasının ardından ülkemizde 21 Ekim “Gazeteciler Günü” olarak kutlanmaktadır.

Gazetecilik mesleği, büyük bir sorumluluk sahibi olmayı gerektiren önemli bir meslek, kritik bir iştir. Millet olarak yaşadığımız birçok kritik dönemde gazetecilik mesleğinin ve gazetecilerimizin önemi, gücü ve etkisi herkesçe görülmüştür. Bu sebeple gazetecilik mesleğinin sorunları bir an önce çözülmeli, özlük hakları düzeltilmelidir.

Bu vesile ile, toplumsal bilinci uyandırmada, kamuoyunu bilgilendirmede, doğru bilgiyi aktarmada mesai kavramı gözetmeden fedakârca zor şartlar altında çalışan; birçok meslek sorununa ve sıkıntılarına rağmen kamuoyunu bilgilendirme çabasını samimiyetle yerine getiren, milletin haber alma özgürlüğünü ve hakkını kullanmasında en kritik görevi icra eden, tarafsız ve ilkeli tüm gazetecilerimizin “21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü”nü kutlarım.

 

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