Ertuğ, güven tazeledi

Osmaniye Veteriner Hekimler Odası 5. Olağan Kongresi yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut Başkan Yusuf Ertuğ ve ekibi yeniden geçildi.

Osmaniye Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yusuf Ertuğ, kongre ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“Osmaniye Veteriner Hekimler Odası olarak 08.09.2018 tarihinde V. Dönem Olağan Genel Kurulumuzu ve ardından 09.09.2018 tarihinde oda başkanlığı seçimini yaptık. Tekrar IV. Dönem Veteriner Hekimler Odası başkanı olarak seçildik. Bizi Destekleyen çok değerli meslektaşlarıma başta kendim ve yönetimin adına teşekkürlerimi bir borç biliyor saygı ile selamlıyorum.Üye sayımız 117 ‘dir.

Yönetim Kurulunda Görev Alacak Üyeler Başkan Yusuf Ertuğ Tufan, Genel Sekreter Mehmet Kanat, Muhasip Sayman Erdal Sert, Üyeler Ali Nuri Yiğit Ve Mahmut Yaş’ tan Oluşmaktadır.

Hem hayvan sağlığı ve refahı yanında halk sağlığı ile de birebir ilgili olan mesleğimiz gece gündüz demeden her alanda faaliyet göstermektedir. Ahırdan sofraya her aşamada olan veteriner hekimleri insan sağlığının en önemli öğesi olmaya devam edecektir.”

YUSUF ERTUĞ KİMDİR?

1983 yılı Osmaniye doğumlu Ankara üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu 14 yıllık serbest hekim olarak hayatını daim eden Yusuf Ertuğ TUFAN evli ve 3 çocuk babasıdır.