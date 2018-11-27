Erzin 4. Gökdere Zeytin Festivaliyle şenlendi

Hatay’ın Narenciyeden sonra zeytincilikte de önemli bir bölge olan Erzin’in Gökdere kırsalında bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Zeytin festivali birbirinden renkli etkinliklerle coşku içinde geçti.

Aziz Öktem’in organizasyonu üstlendiği, Gökdere Ortaokulu bahçesinde yapılan 4. Zeytin festivali etkinliğine kaymakam Ahmet Demirci, Belediye Başkanı Kasım Şimşek, İlçe jandarma Komutanı Teğmen Selim Tıraş, İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, Siyasi Parti başkanları, STÖ başkanları ve kalabalık kent halkı iştirak etti. İstiklal marşının okunmasıyla başlayan 4. Gökdere Zeytin Festivali’nin açılış konuşmasını yapan Zeytin üreticisi ve Zeytinyağı Fabrika sahibi Ökkeş Gökçe, yörenin narenciye kadar zeytini ve zeytinyağının da kendine has güzelliğe sahip olduğunu vurgulayarak “Biz buranın zeytin ve yağını üretmekten gururluyuz. Erzin Gökdere zeytini ve zeytinyağı yöre insanının gönlünde markalaşmış, ancak biz bunu tüm Türkiye’nin bildiği marka haline gelmesini istiyoruz. O yüzden bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz festivallerle Gökdere zeytin ve zeytinyağının tanıtımına katkı sunuyoruz” diye konuştu.

Festivalin düzenlenmesinde yardımlarını esirgemeyen başta kaymakam Ahmet Demirci, belediye başkanı Şimşek ve mülki amirlerine minnettar olduklarını ifade eden Gökçe, okul bahçesinde, stant açarak organizasyonu onurlandıran tüm katılımcılara da teşekkür etti.Konuklar Okul bahçesindeki stantları gün boyu gezerek alış-veriş yapma imkanı bulduğu festivale sponsor olan ve katkıda bulunanlara plaketleri protokol tarafından takdim edildi.

Akşama da sahne alan yerel sanatçıların konserinin ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Hünkar ve TRT sanatçısı Didem Taşçıoğlu’nun seslendirdiği birbirinden güzel türküler söylediler, Sahneden inerek seyircilerle halaylar çekti, Erzinliyi adeta coşturdular.

Gecenin kapanış konuşmasını yapan Aziz Öktem, ilçeye yakışır zeytin Festivali gerçekleştirmenin büyük mutluluğu ve onurunu yaşadıklarını belirterek “Bizleri yalnız bırakmayan, gerek sponsor olan, gerekse katkıda bulunan herkese ve davetlileriz minnetlerimi sunarım, ayrıca 5. Gökdere Zeytin Festivalimizde yine bir arada olmak üzer herkese teşekkür ederim” dedi

Haber: Adil COŞKUNER- Erzin