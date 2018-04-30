MENÜ
Bugün: 01 MAYIS 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 104.283
DOLAR 4,0627
EURO 4,9069
ALTIN 171,43
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Erzin Belediyesi Personeli Kürşat Kunt Trafik Kazası Kurbanı1010 defa okundu

kategorisinde,30 Nis 2018 - 16:13 tarihinde yayınlandı
Erzin Belediyesi Personeli Kürşat Kunt Trafik Kazası Kurbanı

Hatay’ın Erzin ilçesi Şükrü paşa Mahallesinde ikamet eden Ayhan Kunt’un oğlu Belediye personeli Kürşat Kunt’un kullandığı otomobil de cumartesi günü saat 17.00’de Kahramanmaraş Narlı ilçesi yakınlarında havanın yağışlı olması dolayısıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasına karıştı. Zincirleme kazada arkadan gelen aracın çarpması sonucu kullandığı araçta sıkışan Kürşat Kunt’un feci şekilde can verdiği belirlendi.

Kürşat Kunt’un cenazesi bugün saat 10.00’da Erzin İsalı Mezarlığına sevenlerinin duaları ve gözyaşları arasında toprağa verilerek son yolculuğuna uğurladı.

Haber: Adil Coşkuner/Erzin-( Hatay)

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ