Erzin Belediyesi Personeli Kürşat Kunt Trafik Kazası Kurbanı

Hatay’ın Erzin ilçesi Şükrü paşa Mahallesinde ikamet eden Ayhan Kunt’un oğlu Belediye personeli Kürşat Kunt’un kullandığı otomobil de cumartesi günü saat 17.00’de Kahramanmaraş Narlı ilçesi yakınlarında havanın yağışlı olması dolayısıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasına karıştı. Zincirleme kazada arkadan gelen aracın çarpması sonucu kullandığı araçta sıkışan Kürşat Kunt’un feci şekilde can verdiği belirlendi.

Kürşat Kunt’un cenazesi bugün saat 10.00’da Erzin İsalı Mezarlığına sevenlerinin duaları ve gözyaşları arasında toprağa verilerek son yolculuğuna uğurladı.

Haber: Adil Coşkuner/Erzin-( Hatay)