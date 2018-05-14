MENÜ
Bugün: 14 MAYIS 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 102.816
DOLAR 4,3193
EURO 5,1783
ALTIN 183,47
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Erzin Bisiklet Kulübünden etkinlik192 defa okundu

kategorisinde,14 May 2018 - 02:17 tarihinde yayınlandı
Erzin Bisiklet Kulübünden etkinlik

Erzin ilçe gençlik ve spor ile Erzin bisiklet spor kulübü tarafından ortaklaşa tertip edilen gençlik haftası bisiklet turuna Adana,Osmaniye, Kadirli Dörtyol bisiklet spor kulüpleri ve kalabalık Erzin bisiklet spor kulübü başkanı Fatih Yavuz ve ekibinde yer alan Mehmet Soyer, Serhat Baykara,Kerim Emir oglu, Sinan Ertaç ve tura gönüllü katılan Erzinli genç bisiklet sürücülerinin iştirak ettiği Gençlik haftası bisiklet turu heyecanlı geçti.
İlçe kapalı spor salonu önünde toplanan bisiklet sürücüleri start alarak 5 km lik şehir içi turu yaparak Cumhuriyet meydanında sona erdi. Turun sonunda ilçe kaymakamı Ahmet Demirci tarafından tura katılan bisiklet sürücülerinin kayıt yaptırılarak numara verilmesi ile çekilen kura sonucunda 1.bisiklet 13 yaşındaki Doğan Çınara ve 2.bisiklette , Gazeteci Yazar Adil Coşkuner in kayıt numarasına isabet etti ve  tura katılan bisiklet sürücüleri, Erzin Atatürk parkında yemekli toplantı yaparak tur sona erdi.

Haber: Adil Coşkuner – Erzin

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ