Erzin CHP ilçe teşkilatından Anneler günü etkinliği

Hatay Erzin ilçesi CHP kadınlar kolu öncülüğünde,CHP ilçe binasında 12 Mayıs Anneler günü etkinliğinde kahvaltılı toplantı düzenlendi.

Erzin CHP kadınlar kolu başkanı Dilek Mert tarafından organize edilen anneler günü kahvaltı toplantısına çok sayıda annele bir araya gelerek günün konularına ait hoş sohbet ettiler, toplantı öncesi, kısa konuşma yapan CHP kadınlar kolu başkanı Dilek Mert “Anne olmanın günün zor şartlarında mücadelesini sürdürdüklerini ve her zaman ezilen bizleriz” dedi

Haber:Adil Coşkuner-Erzin