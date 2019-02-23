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Erzin CHP meclis üyesi listesi belli oldu. - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Erzin CHP meclis üyesi listesi belli oldu.225 defa okundu

kategorisinde,23 Şub 2019 - 16:04 tarihinde yayınlandı
Erzin CHP meclis üyesi listesi belli oldu.

31 Mart yrel seçimlerine 35 gün kala seçime girecek olan CHP-İyi partinin birleştiği Millet ittfakının  Erzin belediye meclis üyelerinin listes ilçe seçim kuruluna verildi .

      Beld.Bşk.Adayı
Av.Ökkes Elmasoğlu başakn adayıolduğu  meclis üeysi şu ismlerden oluştu.
M.Üyeleri
Asil Üyeler
#Orhan Ateş/Elk.Müh.
#M.Ökkeş Koçak/Üniversite
#Ozan Ertaç/Lise
#Ferhat Özduğan/Lise
#Burak Tibıkoğlu/Üniversite
Esra Vural(Çopur)/ Yüksekokul
Ali Burak/ Üniversite
Mahmut Çağlar/Lise
Serkan Şahbaz/ Lise
#İbrahim Arat/ Ortaokul
#Müjgan Seydioğlu/ Ortaokul
#Yusuf Tütüncü/ Lise
#Feridun Kaya/ Lise
Yedek Üyeler
#Ali Tatar/ ilkokul
#Serkan Özsoy/ Yüksekokul

KONTENJAN M.Ü.
1/Ali Kemal Kömür/Üniversite
2/ Oktay Vaysal Özsoy/Yükseklisans

Haber:Adil COŞKUNER-ERZİN

 

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