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Erzin CHP’de 93. Yıl Kutlamaları135 defa okundu

kategorisinde,10 Eyl 2018 - 11:56 tarihinde yayınlandı
Erzin CHP’de 93. Yıl Kutlamaları

Türkiye Cumhuriyetinin en köklü siyasi partisi   olan CHP,   kuruluşunun 93. yılını Erzin’de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamanın 1. bölümü Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk heykelinin önünde gerçekleşti. Bura da yapılan kutlama törenine CHP  Erzin CHP ilçe Başkanı Avukat M.Akif Özer, ilçe yönetim kurulu üyeleri, CHP Kadın Kolları Başkanı Dilek Mert ve yönetim kurulu üyeleri CHP Belediye meclis üyeleri ve  partili vatandaşlar iştirak ettiler.

Kutlama töreni Atatürk heykeli önüne çelenk konularak başlandı. Daha sonra ataya saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasından sonra İlçe Başkanı Akif Özer yaptığı konuşma da şunları söyledi:

” CHP nin ülkenin en dik ayakta duran siyasi partilerin başında olduğunu bunu da 93 yılında  gösterdiğini söyledi, Tük ve Dünaya  halklının en  saygı duyduğu  ve halkın emekçilerin hakkını savunan siyasi partisi CHP’nin olduğunu ve bu dik duruşunu  Türkiye Cumhuriyetinıin ilel elbet sürdüğü sürece devam edecektir “

Kutlamanın 2.bölümünde akşam saat 20.00’den sonra ilçe binasında kalabalık partili vatandaşların iştiraki ile devam eden etkinliklerle  sürdü..

Haber: Adil COŞKUNER- Erzin

 

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