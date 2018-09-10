Erzin CHP’de 93. Yıl Kutlamaları

Türkiye Cumhuriyetinin en köklü siyasi partisi olan CHP, kuruluşunun 93. yılını Erzin’de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamanın 1. bölümü Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk heykelinin önünde gerçekleşti. Bura da yapılan kutlama törenine CHP Erzin CHP ilçe Başkanı Avukat M.Akif Özer, ilçe yönetim kurulu üyeleri, CHP Kadın Kolları Başkanı Dilek Mert ve yönetim kurulu üyeleri CHP Belediye meclis üyeleri ve partili vatandaşlar iştirak ettiler.

Kutlama töreni Atatürk heykeli önüne çelenk konularak başlandı. Daha sonra ataya saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasından sonra İlçe Başkanı Akif Özer yaptığı konuşma da şunları söyledi:

” CHP nin ülkenin en dik ayakta duran siyasi partilerin başında olduğunu bunu da 93 yılında gösterdiğini söyledi, Tük ve Dünaya halklının en saygı duyduğu ve halkın emekçilerin hakkını savunan siyasi partisi CHP’nin olduğunu ve bu dik duruşunu Türkiye Cumhuriyetinıin ilel elbet sürdüğü sürece devam edecektir “

Kutlamanın 2.bölümünde akşam saat 20.00’den sonra ilçe binasında kalabalık partili vatandaşların iştiraki ile devam eden etkinliklerle sürdü..

Haber: Adil COŞKUNER- Erzin