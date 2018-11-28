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Erzin CHP’de Özaslan’da aday adaylığını açıkladı155 defa okundu

kategorisinde,28 Kas 2018 - 13:55 tarihinde yayınlandı
Erzin CHP’de Özaslan’da aday adaylığını açıkladı

Erzin’ de yerel seçim için siyasi partilerin belediye başkan Aday Adayları tek tek ortaya çıkarken,  önceki günde de Erzin CHP’de İsmet Özaslan belediye başkan aday adaylığı baş vurusunu  evraklarını Erzin CHP ilçe başkanı Akif Özer‘e verdi. Buna göre Hüseyin Atilla, Ökkeş Elmasoğlu’dan  sonra 3. Belediye Başkan Aday Adayı olarak da İsmet Özaslan müracaatını yaptı.

Erzin  Belediyesi’de yıllarca muhasebe müdürlüğü yapan  daha sonra ise, Hatay Büyük Şehir statüsüne  kavuşunca HBB Hatsu Erzin müdürü olarak  geçiş yapmıştı , genç dinamik dolu dolu bir belediyecilikle  projeleri olan Özaslan Erzin’in en genç belediye başkanı adayı olarak dikkat çekiyor.

 

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