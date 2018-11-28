Erzin CHP’de Özaslan’da aday adaylığını açıkladı

Erzin’ de yerel seçim için siyasi partilerin belediye başkan Aday Adayları tek tek ortaya çıkarken, önceki günde de Erzin CHP’de İsmet Özaslan belediye başkan aday adaylığı baş vurusunu evraklarını Erzin CHP ilçe başkanı Akif Özer‘e verdi. Buna göre Hüseyin Atilla, Ökkeş Elmasoğlu’dan sonra 3. Belediye Başkan Aday Adayı olarak da İsmet Özaslan müracaatını yaptı.

Erzin Belediyesi’de yıllarca muhasebe müdürlüğü yapan daha sonra ise, Hatay Büyük Şehir statüsüne kavuşunca HBB Hatsu Erzin müdürü olarak geçiş yapmıştı , genç dinamik dolu dolu bir belediyecilikle projeleri olan Özaslan Erzin’in en genç belediye başkanı adayı olarak dikkat çekiyor.