Erzin CHP’de yeni Başkan Av. Akif Özer

Hatay’ın Erzin İlçesi CHP kongresi yapıldı ve başkanlığa Avukat M. Akif Özer seçildi.Erzin Belediye düğün salonunda yapılan ilçe kongresine Hatay CHP milletvekili Riyat Kırmzıoğlu ve kalabalık bir partili grubu ve CHP’li delegeler iştirak ettiler.

Divan Başkanlığının Riyat Kırmızoğlu’nun yaptığı Kongre de her 2 adayda anlamlı ve birleştirici içerikli konuşmalar yaptılar.

Daha sonra eski ilçe Başkanı Osman Özdemir de kısa konuşma yaptı. Oyların kullanımı sonrası saat 17.00’de açılan sandıkta yapılan sayım sonucunda 90 delegenin oy kullandığı kongrede, 50 delegenin oyunu alana M. Akif Özer, CHP ilçe başkanlığını kazandı ve 2. Aday Süleyman Erzinli ise 40 oy alabildi.

Kongre sonunda kısa konuşama yapan yeni ilçe Başkanı Özer tüm delegeler dayanışma içinde çalışarak mutlu huzurlu kongremizi yaptık bundan dolayı tüm katılımcı partililerimize teşekkür ederim,,şimdi bu yeni başlangıç yorulmadan yılmadan partimizi yerel seçimde ve ülke genelinde iktidar yapmak için çalışcağız” dedi.

Akif Özer’in başkan seçildiği kongrede yeni yönetim şöyle şeklllendi Akif Özer Başkan, Muhterem Ateş,Önder Bilgiç,Nazan Ceylan,Sadık Kesik,Yalçın Elmasoğlu,Çelebi İnanç Ergan,İbrahim ilik,Soner Kambur,Kubilay Karakayalı,Hasan Kılıç,Oguz Özsoy,Fatma Sökmen den oluştu.

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