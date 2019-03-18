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Erzin CHP’den Çanakkale manüsü ikramı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Erzin CHP’den Çanakkale manüsü ikramı56 defa okundu

kategorisinde,18 Mar 2019 - 15:58 tarihinde yayınlandı
Erzin CHP’den Çanakkale manüsü ikramı

Emperyalist  Ülkeri işgaline karşı  savaşan Çanakale şehitlerimizin anısına   Hatay Erzin ilçesi CHP  ilçe teşkilatı Cumhuriyet meydanında Çanakkale şehitleri anısına çanakkale savaşında askerlerimizin karavanı olan hoşaf ekmeğini  meydanda  vatandaşlara ikram ettler.

Etkinliğe Erzin Millet ittfakiı CHP Belediye Başkan Adayı Ökkeş Elmasoğlu,CHP ilçe başkanı Akif Özer,CHP kadın kolları başkanı Dilek Mert ve kadın kolları üyeleri,CHP gençlik kolları  başkanı Semih Elmasoğlu  ile  hep beraber samimi  hoş görü ile  katılm yaptılar.Hoşaf dagıtımında  belediye başkan adayı Elmasoğlu vatandaşlarla  sohbet ortamı içinde.Çanakkale savaşında şehit olan askerlerimizin Ruhları şad olsun” dedi.

Haber: Adil  COŞKUNER –Erzin

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