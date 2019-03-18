Erzin CHP’den Çanakkale manüsü ikramı

Emperyalist Ülkeri işgaline karşı savaşan Çanakale şehitlerimizin anısına Hatay Erzin ilçesi CHP ilçe teşkilatı Cumhuriyet meydanında Çanakkale şehitleri anısına çanakkale savaşında askerlerimizin karavanı olan hoşaf ekmeğini meydanda vatandaşlara ikram ettler.

Etkinliğe Erzin Millet ittfakiı CHP Belediye Başkan Adayı Ökkeş Elmasoğlu,CHP ilçe başkanı Akif Özer,CHP kadın kolları başkanı Dilek Mert ve kadın kolları üyeleri,CHP gençlik kolları başkanı Semih Elmasoğlu ile hep beraber samimi hoş görü ile katılm yaptılar.Hoşaf dagıtımında belediye başkan adayı Elmasoğlu vatandaşlarla sohbet ortamı içinde.Çanakkale savaşında şehit olan askerlerimizin Ruhları şad olsun” dedi.

Haber: Adil COŞKUNER –Erzin