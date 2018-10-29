Erzin ‘de trafik eğitim semineri

Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri koordinesinde Erzin Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi toplantı salonunda Erzin ilçesinde faaliyet gösteren okul servis şoförü, rehber personeli ve işletenlerine yönelik olarak trafik eğitim semineri icra edildi.

Erzin 23’üncü Jandarma Trafik Tim Komutanı J.Asb.Üçvş. Cihan GÜR tarafından okul servis araçlarının,işletenlerinin,şoförverehber personelinin sahip olması gereken şartlar ile ilgili olarak Okul Servis Araçları Yönetmeliği başta olmak üzere değişen mevzuat hükümleri ile ilgili olarak sunum yapıldı.

Sunumun ardından Erzin İlçe Jandarma Komutanı J.Tğm. Selim TIRAŞ başkanlığında, Erzin 23’üncü Jandarma Trafik Tim Komutanı J.Asb.Üçvş. Cihan GÜR, Erzin İlçe Emniyet Trafik Denetleme Büro Amiri, Komiser Yardımcısı Ahmet AKBIYIK, Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Dörtyol-Payas-Erzin koordinatörü Ahmet UYGUN, Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol-Payas-Erzin trafik zabıta komiseri Sami DAN ile Erzin İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet ORAN tarafından okul servis hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaşanılan sorunların en kısa zamanda giderilmesi amacıyla okul servis çalışanlarıyla toplantı icra edildi. Seminere katılan okul servis çalışanlarına denetimlerde aranılacak hususlarla ilgili olarak çeşitli bilgilendirme broşürlerinin de dağıtımı yapıldı.

Haber: Adil COŞKUNER-(Erzin-Hatay)