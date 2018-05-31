Erzin Hattuşa otelden iftar yemeği

Hatay’ın Erzin ilçesinde bulunan 4 yıl önce İssos termal devre mülk oteli adı ile hizmete giren daha sonra Hattuşaş isimi alan otelinde geleneksel iftar yemeği verildi.iftar yemeğine çok sayıda protokol görevlileri katılım gösterdi.

Otelin açık alan bahçesinde verilen iftar yemeğine Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Ahmet Karayigit, Hattuşaş Oteli Başkanı Mehmet Ali Doğan, Otel Genel Müdürü ,Mustafa Yıldız ,Erzin İlçe Kaymakamı Ahmet Demirci, İlçe Emeiyet Müdürü Ali Çolak, ETSO Başkanı Muhteşem Vural ,Siyasi Parti temsilcileri, STÖ başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.

Kanun ve ney eşliğinde ilahi müzik çalınarak açılan oruçlar, Erzin İlçe Müftüsü Feyzullah Çalışkan tarafından hayır duası okundu.

Hattuşa Oteli sahibi M. Ali Dogan;”Erzin’e bu güzel tesisi kazandırmaktan çok memnun oldum. Erzin bölgede doğası havası ile göz kamaştıran ilçe olduğunu ve bu tesislerin burada hizmet vermesi ile yabancı yatırımcılar tarafından turizme açık otelleri kurulması mümkün olacaktır” diye konuştu.

Erzin İlçe Kaymakamı Ahmet Demirci ise; “ Erzin ilçemize böyle güzel tesislerin kurulmasında her zaman desteklerimz sürecektir, bu güzel Hattuşa oteli için daha ilerde OSB yatırımcıları da bu güzel tesislerden faydalanarak ilçe ekonomisine katkıda bulunacaktır” dedi.

Yemek sonrasında Alp reklam ajansı tarafından Hattuşa oteli sahibi M .Ali Doğan’ a plaket verildi.

Haber: Adil COŞKUNER – ERZİN